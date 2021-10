Duel au sommet entre Taylor Swift et La Reine des Neiges

La Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI) a classé Taylor Swift comme l'artiste la plus populaire au monde, selon les ventes d'albums, les téléchargements et l'écoute en streaming.

La chanteuse blonde, âgée de 25 ans, a obtenu le statut de diva de la musique country dès la sortie de son premier album éponyme, en 2006. Elle est connue pour écorcher ses anciens petits amis à travers ses chansons.

La jeune artiste de Pennsylvanie (est) a dominé les classements américains à la fin de 2014, et la fédération a précisé qu'elle se trouvait également parmi les cinq meilleurs vendeurs en Allemagne, au Japon et en Grande-Bretagne, les autres plus grands marchés.

Mais l'IFPI a cependant observé que l'ensemble de la bande-originale de "La Reine des neiges", le film d'animation à succès signé Disney, aurait dépassé Taylor Swift. L'organisation, qui n'a pas donné de chiffres exacts sur les ventes, récompense uniquement les artistes individuels.

Le groupe de pop britannique One Direction, qui a trôné au sommet des palmarès l'an dernier, a terminé au second rang, devant l'auteur-compositeur-interprète Ed Sheeran et des groupes déjà bien établis comme Coldplay et AC/DC. Michael Jackson a quant à lui fini au sixième rang, malgré la mort du roi de la pop en 2009.

"1989", le plus récent album de Taylor Swift, s'est vendu à plus de 1.2 million d'exemplaires lors de sa première semaine dans les bacs aux États-Unis, un record depuis "The Eminem Show", en 2002, alors que les ventes de musique étaient beaucoup plus importantes.

Taylor Swift a dominé les palmarès, qui tiennent maintenant compte des services de streaming, malgré son combat fortement médiatisé contre Spotify. La chanteuse a retiré l'ensemble de sa musique du service suédois d'écoute de musique en ligne, le pressant de rémunérer davantage les artistes.