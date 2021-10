Barcelone (AFP). F1: Fernando Alonso se rétablit bien, annonce McLaren

Le pilote espagnol Fernando Alonso, hospitalisé à Barcelone après une sortie de piste dimanche lors d'essais de pré-saison de Formule 1, "se rétablit bien" à l'hôpital et ses examens médicaux se sont tous révélés "normaux", a annoncé lundi son écurie McLaren-Honda. "Fernando Alonso se rétablit bien à l'hôpital et discute avec sa famille, ses amis et le personnel hospitalier", a déclaré l'écurie dans un communiqué. Le double champion du monde "reste à l'hôpital en observation supplémentaire", a ajouté McLaren sans préciser sa durée d'hospitalisation. Dimanche, Alonso est violemment sorti de piste entre les virages 3 et 4 du circuit de Montmelo lors de la 4e et dernière journée d'une session d'essais d'avant-saison. Selon son écurie, qui s'était montrée rassurante après l'évacuation de l'Espagnol, la vitesse de la voiture était d'environ 150 km/h au moment de sa sortie de piste.

