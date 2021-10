Paris (AFP). Jihad en Syrie: six Français privés de passeports, une première

Six Français qui s'apprêtaient à partir en Syrie ont vu leurs passeports confisqués, première application concrète d'une mesure inscrite dans la loi antiterroriste votée en novembre et qui doit "monter en puissance", a assuré lundi Bernard Cazeneuve. Une "quarantaine" d'autres interdictions sont d'ailleurs déjà "en préparation", a-t-il ajouté lors d'un point presse Place Beauvau. Les six hommes et femmes, âgés de 23 à 28 ans, dont le départ vers la Syrie apparaissait imminent aux yeux des services de renseignement, se sont vu notifier leur interdiction de sortie du territoire "la semaine dernière", a précisé une source proche du dossier. En échange de leurs papiers d'identité, qui leur ont été confisqués pour une durée de six mois renouvelables pendant 2 ans, ils ont reçu un récépissé, selon cette source. Il s'agit des toutes premières interdictions administratives de sortie du territoire, une des mesures phares de la loi antiterroriste votée en novembre, l'une des plus sévères d'Europe et qui vise à freiner les départs vers la Syrie et l'Irak. Le ministère de l'Intérieur a envoyé une circulaire à ce sujet aux préfets le 18 février. Ces six candidats au jihad "proviennent notamment de la région Rhône-Alpes et de Provence", a expliqué cette source, précisant que "certains d'entre eux s'étaient déjà rendus en Syrie". Ils ont été repérés par les services de renseignement lors d'enquêtes notamment menées par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), mais également grâce au numéro vert mis en place en novembre, qui permet aux familles ou aux proches de signaler d'éventuels candidats au jihad. Leurs noms ont été transmis au système d'information Schengen, le fichier de contrôle accessible à tous les postes-frontières européens. Ils seront régulièrement convoqués par les services de renseignement. - 'Il y en aura d'autres', selon Manuel Valls - Selon une source proche du dossier, les interdictions de sortie de territoire doivent être décidées en cas de "raisons sérieuses de croire" que la personne "projette des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes" ou "sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes. Cette mesure vise "en théorie" ceux ne font pas l'objet d'une procédure judiciaire, a expliqué un policier spécialiste des questions de renseignement. "On est un peu dans la zone grise, juste à la limite de la judiciarisation", a expliqué à l'AFP ce policier, "on n'a pas assez d'éléments pour poursuivre, mais juste assez pour estimer qu'ils pourraient devenir une menace". Et selon le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, ces premières interdictions ne sont qu'un début, cette mesure ayant "vocation à monter en puissance ces prochaines semaines", avec déjà une "quarantaine" d'autres interdictions "en préparation". Le premier ministre Manuel Valls, interrogé sur ces premières interdictions de sortie de territoire lors de sa visite au Salon de l'agriculture lundi matin, a d'ailleurs prévenu: "il y en aura d'autres". Avec 1.400 Français ou résidents impliqués dans des filières d?envoi de jihadistes en Syrie ou en Irak, 410 sur place, 260 de retour en France et 80 tués dans des combats ou des attentats-suicide, la France est au premier rang des pays occidentaux touchés par ce phénomène. Une problématique qui, malgré le durcissement de la législation, perdure. "Si des Français partent commettre des exactions en Irak et en Syrie, à leur retour, ils représentent un danger plus grand encore () et risquent de commettre des actes terroriste de grande ampleur", a rappelé le ministre de l'Intérieur.

