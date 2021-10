Paris (AFP). Le CFCM n'ira pas au dîner du Crif après des propos de Cukierman sur les jeunes musulmans

Le Conseil français du Culte musulman (CFCM) a indiqué qu'il ne se rendrait pas au dîner du Crif lundi soir en raison de déclarations "irresponsables" de son président Roger Cukierman sur les jeunes musulmans. "Considérer que +toutes les violences aujourd'hui sont commises par des jeunes musulmans+ et son approbation de l'expression +islamo-fascisme+ sont des déclarations irresponsables et inadmissibles qui contreviennent au principe même du vivre ensemble", a indiqué dans un communiqué le Bureau exécutif du CFCM. "Le CFCM ne peut accepter que la composante musulmane de France soit aujourd'hui l'objet d'attaques aussi graves qu'infondées" et "compte-tenu des déclarations du président du Crif, le CFCM juge inopportun de participer au dîner du Crif ce soir", ajoute le communiqué, signé du président du CFCM Dalil Boubakeur. Dans une interview à Europe 1 lundi matin, Roger Cukierman avait affirmé que "le FN est un parti pour lequel je ne voterai jamais, mais c'est un parti qui aujourd'hui ne commet pas de violences". "Toutes les violences, et il faut dire les choses, toutes les violences aujourd'hui sont commises par des jeunes musulmans, et bien sûr c'est une tout petite minorité de la communauté musulmane et les musulmans en sont les premières victimes", avait-il ajouté. A la question de savoir s'il était "choqué" par le terme "islamo-fascisme" employé par le Premier ministre manuel Valls, M. Cukierman a répondu: "non, pas du tout, cela correspond assez bien à la réalité". A quelques heures du 30e dîner du Crif, M. Cukierman avait déjà été vivement critiqué pour ses propos sur la présidente du Front National Marine Le Pen, qu'il avait jugée "irréprochable personnellement". Il avait ensuite dû préciser ses propos, assurant que "madame Le Pen n'est pas fréquentable, parce qu'elle ne s'est pas désolidarisée des propos de son père". "Son parti est rempli de vichystes et de pétainistes" et il "n'est pas souhaitable pour la France", avait-il ajouté dans une déclaration à l'AFP.

