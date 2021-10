Ivre, il roule à contresens et manque de percuter les policiers à Rouen

Arrivés au rond-point de la Motte, les policiers voient arriver sur eux un véhicule roulant à contresens. Le véhicule des forces de l'ordre est obligé de freiner en urgence et de se déporter sur la droite pour éviter la collision. L'automobiliste continue sa route à contresens. Il emprunte ainsi l'avenue Jean Rondeaux avant de se diriger vers le pont Guillaume le Conquérant. Un second véhicule l'évite de peu.

Arrivé à l'intersection entre l'avenue Jean Rondeaux et le quai Cavelier de la Salle, il finit par se stationner. Complètement ivre, ce jeune homme de 22 ans et domicilié à Ailly, dans l'Eure, est interpellé pour conduite en état d'ivresse et mise en danger de la vie d'autrui. Son passager est également ivre.