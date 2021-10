New York (AFP). Apple va investir en Irlande et au Danemark

Le groupe américain Apple a annoncé lundi qu'il allait investir 1,7 milliard d'euros pour deux centres de données en Irlande et au Danemark, afin d'alimenter ses services en ligne, un projet présenté comme le plus important du groupe en Europe. Les deux centres de données, qui doivent commencer à fonctionner en 2017, feront 166.000 mètres carrés chacun, et seront alimentés à partir d'énergies "100% renouvelables", selon le communiqué du groupe. "Ce nouvel investissement significatif représente le projet le plus important en Europe à ce jour", a déclaré le PDG du groupe, Tim Cook, dans le communiqué. Ces installations seront implantées à Athenry, dans le comté de Galway au nord-ouest de l'Irlande, et à Viborg, dans la région centrale de Jultand, au Danemark. Elles doivent alimenter les services en ligne tels que iTunes Store, App Store, iMessage, Maps et Siri pour les consommateurs européens. Apple assure que ces data centers fonctionneront uniquement à partir d'énergie renouvelables, et qu'ils auront "l'impact environnemental le plus modéré de tous les centres de données Apple." La société californienne compte travailler avec des partenaires locaux pour développer de nouvelles sources d'énergie, notamment à partir de l'éolien. Le groupe revendique 18.300 employés à travers 19 pays européens, dont 2.000 ont été embauchés au cours des douze derniers mois. Il indique avoir dépensé 7,8 milliards d'euros auprès d'entreprises et de fournisseurs européens au cours de l'année 2014. En janvier, Apple a indiqué avoir réalisé des ventes record de son produit vedette, l'iPhone, qui lui ont permis d'enregistrer un bénéfice trimestriel historique de plus de 18 milliards de dollars.

