Hollywood (Etats-Unis) (AFP). Du blanc, de l'argenté et quelques gouttes de pluie sur le tapis rouge des Oscars

Beaucoup de blanc -- avec gants rouge sang pour Lady Gaga -- de l'argenté et quelques gouttes de pluie ont remonté dimanche à Hollywood le tapis rouge pour la traditionnelle parade des stars de la 87e cérémonie des Oscars. Désormais habituée, la Française Marion Cotillard, déjà lauréate et nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice ("Deux jours, une nuit"), portait comme à l'accoutumée du Dior, dont elle est la muse, en robe à pois avec une coquine martingale sous la chute de reins. "J'ai rêvé de gloire mais je n'aurais jamais pensé faire partie de la famille américaine du cinéma", dit-elle, émerveillée, et en anglais, sur la chaîne E! qui retransmet le défilé. Parmi les premières à remonter le tapis menant au Dolby Theatre, Patricia Arquette, une des favorites pour la statuette de meilleure actrice dans un second rôle pour "Boyhood", porte elle aussi un haut blanc, sur jupe noire, Rosetta Getty. "C'est une merveilleuse histoire qui parle d'êtres humains et d'enfants qui grandissent", a-t-elle dit à CNN. Son époux -- séparé -- de cinéma Ethan Hawke, en smoking classique, suit peu après. Il ne "croit pas qu'il revivra la même aventure", dit-il en évoquant le film tourné sur douze ans, un film "profondément américain, très classe moyenne". - Lady Gaga en gants rouge sang - En blanc aussi, Julianne Moore, également nommée ("Still Alice") avec une robe spécialement dessinée par Karl Lagerfeld. Lady Gaga, une des dernières à remonter le tapis rouge, fait dans le spectaculaire avec une robe à large jupe blanche très épaulée Azzedine Alaia. Et se distingue en portant d'immenses gants rouge sang. Sur Twitter, les moqueurs font immédiatement référence à des gants de ménage en caoutchouc. L'ancienne lauréate Lupita Nyong'o en Calvin Klein, porte une robe cousue de 6.000 perles blanches, blanche aussi la tenue de Chloe Moretz, parsemée de guirlandes rouges. D'autres ont choisi l'argenté pour briller de mille feux : Felicity Jones ("Une merveilleuse histoire du temps") en Alexander McQueen à corsage brodé de perles, Laura Dern ("Wild") en fourreau à sequins Alberta Ferretti. Dakota Johnson qui triomphe dans "Cinquante nuances de Grey", a choisi le rouge et est venue avec sa maman et elle aussi actrice, Melanie Griffith. Rouge aussi le fourreau de Rosamund Pike ("Gone Girl") en Givenchy, comme le large jupon de Jennifer Aniston. Scarlett Johansson a choisi un fourreau vert émeraude, qui moule étroitement ses courbes. John Travolta n'hésite pas à l'embrasser devant les caméras, sur la joue. Emma Stone ("Birdman") fait aussi dans le vert, dans les tons anisés comme Nicole Kidman en Louis Vuitton et vert pâle métallisé. Reese Witherspoon, en Tom Ford blanc et noir, nommée pour "Wild" -- qu'elle a tourné sans maquillage -- fait la promotion de la campagne #AskHerMore. Elle demande aux journalistes de poser aux femmes des questions qui vont plus loin que leur robe : "Nous (les femmes) voulons parler du travail que nous avons accompli", dit-elle. Graham Moore, scénariste d'"Imitation Game" et pour la première fois nommé, en perd son vocabulaire : "Euh, dit-il, c'est un peu écrasant". Chez les hommes, on joue la diversité : Eddie Redmayne ("Une merveilleuse histoire du temps") est en bleu et se sent à son aise alors que les gouttes de pluie ont fait leur apparition : "Il pleut, c'est formidablement britannique", dit-il. David Oyelowo ("Selma") a choisi une tenue bordeaux alors que le présentateur de la soirée Neil Patrick Harris est en gris souris et avec son mari, David Burtka. Jared Leto, ancien lauréat, est en blanc comme Benedict Cumberbatch ("Imitation Game", ce dernier avec un pantalon noir.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire