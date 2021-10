Badminton : le MDMSA frise l'exploit à Aix-en-Provence

Aucune équipe n'affichait complet au début du match. Côté sudiste, les deux meilleures joueuses du club, Petya Nedelcheva et Lianne Tan sont forfait. Côté normand, Antoine Bébin est blessé et Maja Tvrdy est également absente. Il n'empêche, sur le papier, les Aixois restent favoris.

Ce qu'ils confirment rapidement à la faveur des deux premiers matchs. Le double hommes composé du jeune Louis Leborgne et de Maxime Michel s'incline deux sets à zéro face à la paire aixoise. Le double dames, formé par Natalia Perminova et Sarah Vauzelle, bien qu'accrocheur, s'incline également en deux sets secs.

C'est Sylvain Ternon qui déclenche la révolte normande en s'imposant au bout du suspense face à l'espoir français Tanguy Citron, 21-19 au set décisif. Une performance exceptionnelle qui met en confiance ses partenaires : Angélique Guilloux l'emporte dans la foulée aisément face à Marion Latourre.

Un double mixte salvateur

Le deuxième simple hommes fut expédié par l'Aixois Indra Bagus Ade Chandra face à Maxime Michel mais Natalia Perminova remet les deux équipes à égalité en s'imposant facilement face à Emilie Despierres. Ne reste alors que les doubles mixte pour départager les deux équipes. Et si Louis Leborgne et Sarah Vauzelle sont logiquement défaits, le double formé par Sylvain Ternon et Angélique Guilloux s'impose en trois sets lors de l'ultime match, rapportant le point du match nul aux Normands.

Pour le coach normand Stéphane Renault, l'heure était à la satisfaction : "Ce fut une belle rencontre. On connaissait l'absence des deux meilleures joueuses d'Aix qui nous ouvrait des espoirs réels dans les simples dames, ce que Natalia et Angélique ont confirmé. Sylvain gagne difficilement mais apporte le point attendu. J'espérais une bonne surprise du double dame, elle est venue d'Angélique et de Sylvain en mixte qui réalisent une belle performance. Faire match nul chez le leader en étant privé de Maja et Antoine, c'est très bien !"