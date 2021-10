Top 12 de badminton : le MDMSA s'incline face à Talence

Sans sa meneuse russe mais avec la Slovène Maja Tvrdy, de retour de congé maternité, le coach normand Stéphane Renault espérait au mieux un match nul. Mais il a dû se rendre à l'évidence : Talence était supérieur à son équipe.

Première à entrer en piste, Sarah Vauzelle s'incline face à Yaëlle Hoyaux. Sylvain Ternon, opposé au vice-champion de France 2014 Lucas Claerbout, ne peut rien faire et s'incline. Le double hommes composé de Maxime Michel et Antoine Bébin rapporte ensuite le premier point au MDMSA avec une belle victoire en deux sets. A 2-1 pour les visiteurs, tout est encore jouable.

Maja Tvrdy réalise ensuite son premier match officiel depuis plusieurs matchs. Et alors qu'elle domine le début de match, son manque de physique la rattrape et la Slovène s'incline deux sets à un. Dans le double dames, Sarah Vauzelle et Angélique Guilloux s'inclinent également. Le tableau d'affichage affiche 4-1, les Normands ne peuvent plus espérer que le nul.

"On aurait pu inverser la tendance"

Et la victoire de Maxime Michel en simple face Jérémie Puyo fait espérer une remontée pour les Normands. En vain, la défaite du double mixte composé d'Antoine Bébin et Maja Tvrdy ruine les espoirs du MDMSA. Sylvain Ternon et Angélique Guilloux sauvent l'honneur dans le second double mixte. Score final 5-3.

Stéphane Renault, qui n'a toujours pas pu présenter une équipe au complet, regrettait à la fin du match : "C'est dommage, Talence était juste devant nous au classement. Au complet, on aurait pu inverser la tendance. Sans Natalia, j'espérais au mieux un match nul. On perd mais on empoche le bonus défensif." Et le coach de saluer le niveau de la paire Bébin-Michel et la rentrée de Maja Tvrdy.