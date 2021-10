Un Live Escape Game à la rouennaise

Aficionados du professeur Layton sur Nintendo DS, le concept BrainScape devrait vous combler. BrainScape, dont l'ouverture est prévue dans les jours à venir, repose sur le concept du Live Escape Game. Ici, vous vous laisserez enfermer par équipe de trois à cinq personnes dans une pièce pendant une heure et devrez résoudre le maximum d'énigmes.

60 minutes de plaisir

Un concept d'origine nippone, qui a déjà séduit la capitale mais n'avait pas encore trouvé sa place à Rouen. C'est chose faite grâce à une équipe de sept concepteurs. Les joueurs auront le choix entre deux salles, et donc deux scenarii : "La légende des 5 croix", idéale pour les amateurs de mystère et d'Histoire ou "60 minutes plus tard", déconseillée aux moins de 16 ans, recommandée aux amateurs de sensations fortes. "Il y a un double enjeu. D'une part, réussir à sortir de la salle en moins de 60 minutes, d'autre part, en sortir avec le moins d'indices, explique Mehdy Jeridi, président de la société par action simplifiée. C'est un jeu basé sur la logique, l'observation et la réflexion." Amis rouennais, laissez s'exprimer votre côté (ré)créatif.

Pratique. 20 rue Alsace Lorraine à Rouen. 18€ par personne jusqu'à 17h30 puis 21€. Ouvert chaque jour.