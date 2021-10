Paris (AFP). Départementales: le FN en tête du premier tour à 30%, selon un sondage

Le Front national avec 30% des intentions de vote, sortirait en tête du 1er tour des élections départementales de fin mars, avec deux points d'avance sur l'UMP-UDI (28%) et dix sur le PS (20%), selon un sondage Ifop publié lundi par Le Figaro. A moins d'un mois des élections départementales du 22 mars, aucun autre parti ne passe "la barre des 10%" note l'Ifop qui donne 7% aux écologistes d'EELV, alors que le Front de gauche serait à 6 %, l'extrême gauche à 2 %. Il s'agit toutefois d'un sondage d'intentions de vote national, qui ne tient pas compte des particularismes locaux. Ces résultats sont à interpréter "dans un contexte de forte abstention" que l'Ifop mesure à 57 %), note Le Figaro. Sondage réalisé en ligne du 19 au 203 février 2015 auprès d'un échantillon de 918 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d'un échantillon de 973 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus (hors Paris et métropole de Lyon, non concernées par le scrutin). Méthode des quotas.

