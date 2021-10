Hollywood (Etats-Unis) (AFP). Birdman part grand favori des Oscars à quelques heures du lever de rideau

Le suspense était à son comble dimanche à Hollywood quelques heures avant le début de la 87e cérémonie des Oscars, "Birdman", du mexicain Alejandro Inarritu, partant grand favori, talonné par "Boyhood". "Birdman", comédie noire sur un ex-acteur de films de super-héros qui veut renouer avec la gloire au théâtre, a creusé son avance sur "Boyhood", de Richard Linklater, en triomphant samedi aux Spirit Awards, qui récompensent le cinéma indépendant. Le film est nommé dans neuf catégories d'Oscars, tout comme "The Grand Budapest Hotel", comédie loufoque et surannée de Wes Anderson. "Boyhood", film unique tourné sur 12 ans sur un petit garçon qui grandit dans une famille déchirée, est nommé dans six catégories, comme "American Sniper", de Clint Eastwood. "Whiplash", "Imitation Game", "Selma" et "Une merveilleuse histoire du temps" sont aussi dans la course pour la statuette dorée du meilleur film mais ont peu de chances de l'emporter selon les pronostiqueurs. L'an dernier, c'est "Twelve years a slave", oeuvre bouleversante sur l'esclavage, qui l'avait décrochée. Le vote des Oscars, les prix les plus prestigieux du cinéma américain, est clos depuis mardi et deux partenaires du cabinet de conseil Price Waterhouse Cooper ont finalisé vendredi le décompte, qu'ils tiennent secret et protégé par des gardes armés. - Pluie et politique - La 87e soirée de Oscars débutera à 17H30 (01H30 GMT), présentée par l'acteur-chanteur-danseur-magicien Neil Patrick Harris. La fantasque Lady Gaga doit chanter pendant la cérémonie. Jennifer Aniston, Eddie Murphy, Sienna Miller, David Oyelowo, Chris Pratt, John Travolta, entre autres, sont attendus sur scène pour remettre des prix. Une manifestation à midi pourrait perturber un peu l'arrivée des vedettes. Elle entend protester contre un manque de représentativité des membres de l'Académie et le manque de diversité au sein de la sélection des Oscars cette année, qui n'a retenu aucun acteur ou actrice de couleur, l'année où concourt "Selma", film sur Martin Luther King. Le tapis rouge était prêt à accueillir un défilé de stars devant le Dolby Theatre. Les tentes de protection étaient dressées alors qu'il pleuvait sur Los Angeles. L'an dernier, les organisateurs avaient espéré jusqu'au dernier moment que le soleil serait de la partie mais les vedettes avaient dû arpenter un tapis trempé. Chez les acteurs, le Britannique Eddie Redmayne, qui incarne le cosmologue paralysé Stephen Hawking dans "Une merveilleuse histoire du temps", est donné gagnant face notamment à Benedict Cumberbatch ("Imitation Game"), Bradley Cooper ("American Sniper") ou Michael Keaton ("Birdman"), ce dernier ayant remporté un Spirit et un Golden Globe. Côté comédiennes, Julianne Moore part grande favorite pour son interprétation d'une malade d'Alzheimer dans "Still Alice". Elle a déjà tout raflé depuis le début de la saison des prix du cinéma: Golden Globe, Spirit, prix des acteurs d'Hollywood (SAG), prix du cinéma britannique (BAFTA), etc. Elle rivalise notamment avec Reese Witherspoon ("Wild") et la "Frenchie" Marion Cotillard, nommée pour "Deux jours, une nuit". Toutes deux ont déjà remporté un Oscar et semblent avoir peu de chances de renouveler cet exploit cette fois-ci. Pour les meilleurs seconds rôles, Patricia Arquette, mère-courage dans "Boyhood", et J.K. Simmons, terrifiant professeur de musique dans "Whiplash", sont donnés gagnants et ont eux aussi tout remporté depuis le début de la saison des prix à Hollywood. Le compositeur français Alexandre Desplat était en lice pour le prix de la meilleure bande-originale avec à la fois "The Grand Budapest Hotel" et "Imitation Game", mais pourrait se voir ravir la statuette par Johann Johannsson ("Une merveilleuse histoire du temps").

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire