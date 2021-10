Barcelone (AFP). F1: Alonso accidenté et évacué par hélicoptère mais OK

Fernando Alonso a été héliporté dimanche à l'hôpital général de Sant Cugat del Vallès, dans la banlieue de Barcelone, après l'accident de sa McLaren sur le circuit de Catalogne, mais le pilote espagnol de Formule 1 est "OK", de sources concordantes. "Il est OK et il parle aux docteurs et à son +physio+ Fabri Borra", a expliqué le porte-parole de Fédération internationale de l'automobile (FIA) Matteo Bonciani. Eric Boullier, directeur de l'équipe McLaren, resté au circuit, a confirmé que le double champion du monde allait bien. "Fernando est conscient et va bien", a ajouté l'agent du pilote, Luis Garcia Abad, sur Twitter. Fernando Alonso est violemment sorti de piste entre les virages 3 et 4 du circuit de Montmelo, lors de la 4e et dernière journée des essais d'avant-saison. Sa vitesse était de plus de 200 km/h au moment de sa sortie de piste. La voiture semblait assez peu abîmée malgré la violence du choc. Le pilote McLaren-Honda avait été aussitôt évacué vers le centre médical du circuit. "Il va bien et il est conscient", avaient tout de suite rassuré les organisateurs au sujet du héros local.

