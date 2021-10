Athènes (AFP). Grèce: le gouvernement planche sur ses réformes à présenter lundi

Le gouvernement grec s'applique à un numéro d'équilibriste pour présenter d'ici lundi, sans trop trahir ses promesses électorales, un catalogue de réformes qui doit lui permettre de décrocher le feu vert de la zone euro à l'extension de quatre mois du financement de son économie. L'exécutif de gauche radicale, qui s'est finalement résigné à collaborer avec les créanciers UE, BCE, FMI dans le cadre des plans de sauvetage imposés depuis 2010 aux gouvernements précédents, est décidé à exploiter les quelques latitudes consenties par ses partenaires. "Les textes européens ont toujours un flou créatif", a glissé Giorgos Katrougalos, ministre de la Réforme administrative sur une radio grecque. Le gouvernement d'Alexis Tsipras a obtenu de pouvoir présenter à la zone euro d'ici lundi soir sa propre liste de réformes et espère une tolérance lui permettant de s'écarter de plusieurs prescriptions de ses créanciers, pour autant que l'équilibre des finances publiques soit sauvegardé. "Il y a des sujets de souveraineté qui relèvent de la politique intérieure et qui ne sont pas négociables", a averti dimanche le ministre d'Etat Nikos Pappas, bras droit de M. Tsipras. Depuis la conclusion, vendredi soir à Bruxelles, de la première phase des négociations entre la Grèce et la zone euro, Athènes se démène pour donner une interprétation positive du laborieux compromis trouvé sur la prolongation jusque fin juin du financement de l'économie grecque. - Divergences - "Nous sommes au début d'une nouvelle phase", a fait valoir M. Pappas qui voit dans les quatre mois à venir une période de transition devant permettre au nouveau gouvernement de crédibiliser ses réformes. Alexis Tsipras avait estimé samedi avoir "gagné une bataille", dans un discours sur le fil entre l'apologie d'un accord qui "laisse derrière (lui) austérité, mémorandum, troïka" et la lucidité sur la "route longue et difficile" qui attend le pays. Les questions relatives aux droits et conditions de travail sont des sujets de "politique intérieure", a cité M. Pappas. Dans ce domaine, le gouvernement de gauche Syriza s'est engagé à rétablir le principe des conventions collectives qui ont été ces dernières années remplacées par la règle des contrats individuels, moins protecteurs pour les salariés. Or selon les termes du plan de sauvetage en cours, la Grèce est censée accélérer la dérégulation du marché du travail et réformer son droit syndical. La hausse du salaire minimum, de 580 à 751 euros, qui fait partie des promesses de campagne, sera mise en oeuvre "progressivement", a réaffirmé le ministre Pappas. Il a exclu de nouvelles baisses de salaires des fonctionnaires et des retraites. Or le dernier paquet de mesures qu'Athènes devait mener comprenait la suppression des retraites anticipées avant 62 ans et une baisse des retraites. Syriza s'est engagé durant la campagne à augmenter les pensions les plus faibles. Selon l'hebdomadaire To Vima, les mesures proposées lundi par la Grèce laisseront de côté la question du déficit des caisses d'assurance sociale, le gouvernement souhaitant se laisser du temps alors que cette question était jusqu'alors une priorité de ses créanciers. - Et après le plan d'aide ? - Malgré toutes ces divergences, le ministre des Finances Yanis Varoufakis a dit samedi être "absolument certain que la liste des réformes sera(it) approuvée" par les 18 autres ministres des Finances de la zone euro qui en jugeront mardi lors d'un eurogroupe par téléphone. Athènes espère notamment convaincre par un engagement chiffré à lutter contre l'évasion fiscale et la corruption. Dans une interview au journal conservateur espagnol ABC, le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, a dit vouloir croire que le gouvernement Tsipras "s'est rendu compte que certaines règles, même si tu ne les a pas signées en propre, doivent être respectées par ton gouvernement". Plusieurs pays, dont l'Allemagne, devront ensuite faire adopter par leurs parlements, avant le 28 février, la prolongation du plan de financement de la Grèce.

