Avant Marseille, tout roule pour Malherbe

C'est fait : Malherbe a pris plus de points lors de ses sept premiers matchs de la phase retour, que lors des 19 parties de la phase aller. 16 unités contre 15. Au delà de l'anecdote, ce retour au premier plan des Caennais leur offre une formidable bouffée d'air en plein hiver, là où d'habitude le navire bas-normand reste en rade.

"C'est bien, c'est sûr, mais avec 31 points, on n'est pas encore sauvé", a tout de suite tenu à tempérer le coach malherbiste Patrice Garande à la sortie des vestiaires, après le dernier succès en date contre Lens (4-1), samedi 21 février.

Ambitieux Marseille

Reste qu'avec cinq points d'avance, Caen dispose désormais d'un "matelas de points" confortable pour envisager les prochaines rencontres avec tout ce qu'il faut de sérénité. "C'est ça qui est chouette en ce moment, apprécie l'attaquant Lenny Nangis. Cette série de six matchs sans défaite nous donne confiance et du coup, c'est forcément plus facile pour jouer." Le bien être des Caennais s'est donc encore ressenti à l'occasion de la réception de Lens. Les Bleu et Rouge ont attaqué la partie par le bon bout en obtenant un pénalty dès la 6e minute de jeu (1-0), avant qu'Emiliano Sala n'y aille de son doublé, dont une frappe exceptionnelle de 35 mètres. Entre temps, Hervé Bazile était passé par là pour signer le troisième but caennais.

"Maintenant à Marseille, il faudra se baser sur la même envie, la même implication pour faire un bon résultat et être ambitieux contre l'un des très gros de notre championnat", confie Lenny Nangis. Face à l'OM, Caen pourrait expérimenter une nouvelle charnière Saad-Adéoti derrière, Da Silva étant suspendu, et Yahia blessé.