Paris (AFP). Hollande appelle à la responsabilité la majorité, qui doit écouter ce que veut le pays

Le président François Hollande a appelé samedi la majorité gouvernementale à la "responsabilité" et à la "lucidité", mettant en garde contre un risque de "défiance" "si les parlementaires ne font pas ce que veut le pays". "Il faut entendre ce que demandent les Français. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Que le pays change, que le pays réussisse. Il faut, quand on est dans l'opposition, en avoir conscience et quand on est dans la majorité, en avoir la responsabilité, la lucidité", a déclaré M. Hollande au salon de l'Agriculture, dans une référence transparente au vote de la loi Macron. "Il y a un moment où si les parlementaires ne font pas ce que veut le pays, il y a une forme de défiance qui s'installe", a-t-il mis en garde. "Mon rôle ce n'est pas d'opposer le Parlement au peuple, c'est au contraire de dire maintenant il faut aller vite", a-t-il expliqué. Sur le projet de loi Macron, "on n'allait pas encore passer trois mois ou quatre mois avant qu'il ne commence à produire ses effets. Je crois que ce message-là, il faut que certains l'entendent, qu'ils soient dans la majorité ou qu'ils soient dans l'opposition", a-t-il affirmé, à l'adresse notamment des députés frondeurs du groupe socialiste à l'Assemblée. Ces "frondeurs" de l'aile gauche du parti ont contraint mardi le gouvernement, en raison de leur opposition résolue à la loi Macron, à avoir recours à la dernière minute à l'article 49-3 de la Constitution pour faire passer de force le projet de loi. Plusieurs avaient annoncé leur intention de voter contre le texte. Et ce alors qu'une large majorité des Français (62%) seraient favorables aux mesures les plus connues de la loi Macron, selon un sondage Ifop pour Paris Match publié mardi.

