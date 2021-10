Le Mont-Saint-Michel (AFP). Grandes marées spectaculaires dans l'Ouest, et sans incident

Les grandes marées, avec des coefficients de 117 samedi matin, ont attiré de très nombreux curieux sur les côtes de l'Ouest de la France, une fête qui s'est déroulée sans incident notable, selon les autorités contactées par l'AFP. A Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) ou encore au Mont-Saint-Michel, les équipes de l'AFP ont constaté un important afflux de curieux venus admirer le phénomène des grandes marées. Un afflux qui n'a cependant pas provoqué d'incident notable selon les préfectures maritimes. Au Mont-Saint-Michel, où les travaux qui visent à redonner son caractère ilien à la Merveille ont repris de plus belle vendredi pour éliminer les derniers tronçons de l'ancienne digue-route, la marée a offert aux touristes le spectacle attendu d'un Mont redevenu une île. "C'est tout simplement fabuleux", a témoigné une habitante auprès d'une vidéaste de l'AFP, "le Mont tel qu'il était à son origine, entouré d'eau. Y'a pas de mot c'est fabuleux". "On s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de monde quand il y a les grandes marées parce que c'est vraiment un projet magnifique", a commenté Emmanuel Conan, commerçant au Mont. "C'est magnifique, et d'ailleurs au mois de mars tous les hôtels sur Le Mont-Saint-Michel sont complets. Et on attend encore beaucoup plus de monde", a-t-il ajouté. Côté crues ces grandes marées n'ont provoqué que quelques débordements de cours d'eau sans gravité comme à Morlaix (Finistère) où le quai a été momentanément envahi par l'eau qui s'est retirée rapidement sans faire de dégâts, selon les pompiers. Presque tous les départements du littoral de la Manche et de l'Atlantique sont placés en vigilance jaune submersion marine/crues à l'occasion de ces grandes marées. La marée du siècle, qui a lieu tous les 18 ans, est attendue le 21 mars avec des coefficients de 119 (contre 118 ce vendredi soir), sur un maximum de 120.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire