L'Avant match Pontault / JS Cherbourg : « un dernier qui n'est jamais ridicule »

C'est avec la pleine confiance après sa belle victoire collective face à Billère que la JS Cherbourg arrive à Pontault-Combault ce samedi 21 février. Toujours humble, Sébastien Leriche, le coach cherbourgeois, rappelle néanmoins que le dernier du championnat de Pro D2 "ne mérite pas sa place". "Sur le papier, l'équipe est très belle. Et surtout, ils ne sont jamais ridicules, avec des défaites d'un, deux ou trois buts." :

Sébastien Leriche Impossible de lire le son.

L'atout du collectif

Une équipe adverse qui reste sur un dernier succès à domicile, face à Strasbourg, et qui aujourd'hui doit absolument gagner pour se maintenir. Ce que tient à rappeler l'arrière gauche Xavier Moreau, qui se souvient des matches couperets face à Pontault de la saison dernière, lorsqu'il évoluait avec Angers :

Xavier Moreau Impossible de lire le son.

Pour le capitaine cherbourgeois Lukas Buchta, Pontault n'a pas la force collective de la JSC. "La mayonnaise n'a pas pris entre leurs joueurs. Mais ils sont dans une bonne phase en ce moment. Il faut donc que nous gardions l'état d'esprit et la concentration que l'on a montré face à Cesson, Nantes et Billère" :

Lukas Buchta Impossible de lire le son.

Garder la tête froide

Ce match s'inscrit dans un calendrier de phase retour plus abordable pour le moment, avant de jouer "les ogres" du championnat, Chartres, Ivry, Massy. Sébastien Leriche a donné une consigne claire, gagner les 5 premiers matchs de la phase retour :

Sébastien Leriche Impossible de lire le son.

Une série positive permettrait d'aborder avec plus de confiance les poids lourds de ProD2... Et conduirait aussi à redéfinir les ambitions du club. Si Cherbourg reste à la 5e place, elle jouera les play-offs, et donc la montée en LNH. Mais pour le moment Xavier Moreau veut garder la tête froide :

Xavier Moreau Impossible de lire le son.

Pratique. Pontault-Combault vs JS Cherbourg, coup d'envoi 20h30