Ovalie caennaise - Sandra Rabier : "encourageant"

Que retenez-vous du match de reprise réalisé ?

C'est un match relativement encourageant. Les nouvelles, arrivées en début de saison, ont eu du temps de jeu et ont apporté au collectif. C'est une progression intéressante. C'est important pour nous car nous sommes toujours à la recherche de joueuses et nous devons faire face à des petits pépins physiques qui nous obligent à composer sans cesse.

Vous êtes avant-dernières du classement, que vous inspire cette position ?

Ce n'est pas très révélateur car nous sommes la seule équipe à compter trois matchs de retard. Ce sont des matchs contre des équipes de bas de tableau, donc à notre portée j'espère. Si on pouvait ajouter deux victoires, on rejoindrait le milieu de tableau. L'ennui, c'est qu'ils seront intercalés pendant le tournoi des Six Nations, ce qui obligera les internationales à enchaîner les rencontres. Dimanche (16 janvier, 15h), on recevra Rennes. Ce sera un match engagé. Elles nous ont largement battues à l'aller, cette fois elles seront privées de quelques joueuses. On essaiera d'en profiter.