Debaltseve (Ukraine) (AFP). Ukraine: Debaltseve dévastée, Hollande et Merkel demandent l'application des accords

François Hollande et Angela Merkel ont réaffirmé vendredi leur volonté de voir les accords de Minsk appliqués intégralement, trois jours après la prise par les rebelles de la ville stratégique de Debaltseve (est de l'Ukraine), qui offrait un spectacle de désolation. Le président français, qui rencontrait à Paris la chancelière allemande, s'est dit convaincu que "tous les accords de Minsk" devaient s'appliquer et les cessez-le-feu être "intégralement respectés sur l'ensemble de la ligne de front", trois jours après l'abandon précipité de ce verrou stratégique de l'Est séparatiste par l'armée ukrainienne. Mme Merkel a ajouté que l'objectif était maintenant que les engagements de Minsk soient "mis en ?uvre et traduits dans la pratique", les chefs de la diplomatie français, allemand, russe et ukrainien devant se renconter mardi à Paris pour discuter du conflit dans l'est de l'Ukraine. Avec ses maisons détruites et ses rues jonchées de véhicules calcinés, Debaltseve offrait vendredi un spectacle de désolation. Pratiquement toutes les fenêtres de ce qui fut un important noeud ferroviaire de 25.000 habitants ont été soufflées par les bombardements, a constaté un journaliste de l'AFP. Si les combattants séparatistes célébraient cette prise militaire importante, qui permet de relier les deux "capitales" séparatistes de Donetsk et de Lougansk, les civils restés à Debaltseve pendant les combats étaient amers. "Ils ont bombardé les quartiers les uns après les autres pour faire fuir les habitants", a déclaré à l'AFP Tatiana Rechetova, 60 ans, qui attend devant l'administration des chemins de fer une hypothétique distribution de pain. Au sous-sol de ce grand bâtiment, une vingtaine de femmes hagardes et affamées vivent là, certaines depuis plusieurs mois, dans un fatras de détritus et de matelas de fortune. "Vous ne nous avez pas défendues!", s'est énervée l'une d'elle, s'adressant aux Occidentaux. - Vingt chars russes entrés en Ukraine - Environ 2.500 soldats avaient pu s'enfuir précipitamment de Debaltseve dans la nuit de mardi à mercredi. Kiev a annoncé la mort de 13 soldats, mais les pertes pourraient être bien plus importantes, l'armée ukrainienne ayant reconnu être sans nouvelles de 31 soldats. Elle a également annoncé que 110 de ses hommes avaient été faits prisonniers. Les rebelles ont assuré y avoir découvert les corps de 57 soldats ukrainiens, de nombreuses armes et 28 chars d'assaut. Deux soldats ukrainiens ont été tués et trois blessés au cours des dernières 24 heures, a par ailleurs annoncé vendredi le porte-parole militaire ukrainien, Vladislav Seleznev, tandis qu'un autre porte-parole a annoncé que des combats se poursuivaient dans les régions de Donetsk et de Marioupol, important port industriel situé dans le sud-est de l'Ukraine. Vingt chars russes ont franchi la frontière russo-ukrainienne à Novoazovsk, à l'extrémité sud de la ligne de front, a annoncé ce deuxième porte-parole, Andriï Lyssenko. Dans le fief rebelle de Donetsk, une civile a été tuée par un bombardement vendredi, a annoncé l'administration séparatiste de la ville. "Un échange de prisonniers avec l'Ukraine aura lieu samedi", a déclaré vendredi la représentante rebelle pour les Droits de l'homme, Daria Morozova, à l'agence de presse russe Interfax. Kiev n'a pas confirmé cet échange, mais a annoncé avoir conclu un accord avec les séparatistes pour le retrait des armes lourdes du front, premier pas dans l'application des accords dits de Minsk 2. Il a été signé par des émissaires de Kiev et des séparatistes, a annoncé l'état-major ukrainien dans un communiqué sans en dévoiler les modalités. Le bilan du conflit s'établit maintenant à 5.692 morts depuis avril 2014. Le commandant adjoint de l'Otan, le général Adrian Bradshaw, a fait part de ses craintes vendredi d'une tentative par la Russie de conquérir des territoires appartenant à des Etats de l'Alliance atlantique. "La Russie pourrait croire que les forces conventionnelles de grande envergure qu'elle a pu mobiliser en si peu de temps pourraient à l'avenir être utilisés non seulement pour intimider et contraindre (un Etat), mais aussi conquérir des territoires de l'Otan", a-t-il estimé. - Kiev accuse Moscou des morts de Maïdan - Kiev célébrait vendredi le premier anniversaire du Maïdan, la révolution pro-européenne ayant mené au départ du chef d'Etat prorusse Viktor Ianoukovitch. "Cette révolution a été la première, mais surtout la bataille victorieuse pour notre indépendance", a déclaré le président ukrainien Petro Porochenko devant la foule rassemblée sur la place de l'Indépendance, coeur de cette révolution. La date du 20 janvier coïncide avec les jours les plus sanglants de cette révolution, au cours desquels plusieurs dizaines de manifestants avaient été tués dans des conditions non élucidées. Dans son discours, M. Porochenko a affirmé que Vladislav Sourkov, l'un des conseillers les plus influents du président russe Vladimir Poutine, avait eu recours à des "snipers" qui ont tiré sur la foule, selon un communiqué de ses services. Moscou a qualifié les propos du président ukrainien de "délire complet", selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.

