Paris (AFP). 40e cérémonie des César - EN DIRECT

20:18 - Arrivés - Arrivée de Marion Cotillard au bras de Guillaume Canet Marion, elle porte une sublime Robe Dior. 20:14 - Jeunesse - Les réalisateurs trentenaires sont bien représentés cette année aux César illustrant la bonne santé du jeune cinéma français, avec notamment Thomas Cailley pour "Les Combattants", Thomas Lilti pour "Hippocrate" ou Céline Sciamma pour "Bande de filles". 20:12 - Julie - Julie Gayet est la priorité des photographes. L'actrice pose quelques secondes sur les marches du hall du Châtelet avant de rejoindre le cocktail officiel précédant la cérémonie. 20:12 - "Timbuktu" - Nommé à huit reprises, le film franco-mauritanien "Timbuktu" pourrait avoir les faveurs des 4.225 professionnels du 7e art votant aux César. Acclamé au dernier festival de Cannes, le film relate l'invasion de la ville malienne de Tombouctou par un groupe d'islamistes qui y imposent la charia. 20:10 - Favori - Abderrahmane Sissako, réalisateur de "Timbuktu", vient d'arriver. 20:06 - Attendues - Les actrices Marion Cotillard et Julie Gayet viennent d'arriver au théâtre du Châtelet, rapporte le journaliste de l'AFP Jean-François Guyot. 20:04 - Agitation - Embouteillage de stars dans le hall du Châtelet après le tapis rouge: le couturier Jean-Paul Gaultier, l'acteur Pierre Deladonchamps, la ministre de la culture Fleur Pellerin, l'acteur Guillaume Gallienne, la maire de Paris Anne Hidalgo 19:49 - Duel - Saint Laurent ou Yves Saint Laurent ? Le face à face entre les deux biopics, l?un officiel, l?autre non autorisé, consacrés au légendaire couturier français, sera l'un des points forts de la soirée. 19:46 - EN DIRECT - Le Théâtre du Châtelet accueille la 40e cérémonie des César. Sept longs-métrages français sont en lice pour les prix du meilleur film, dont "Saint Laurent" de Bertrand Bonello (10 nominations) et "Timbuktu" d'Abderrahmane Sissako (8 nominations), largement pressentis, mais aussi "Les Combattants" de Thomas Cailley (9 nominations). - Présidée par Dany Boon, la soirée est animée par Edouard Baer et retransmise en clair sur Canal+. - Une quarantaine de personnalités viendront remettre un prix, dont l'actrice Julie Gayet. - L'acteur et réalisateur américain Sean Penn, qui a été reçu jeudi à l'Elysée par François Hollande, sera récompensé d'un César d'honneur.

