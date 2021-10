Athènes (AFP). Grèce: Tsipras souhaite un sommet UE dès dimanche si l'Eurogroupe échoue

Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a l'intention de réclamer la réunion en urgence d'un sommet européen dimanche si la demande grecque d'une extension du financement du pays par l'UE échoue vendredi soir, a indiqué une source gouvernementale à Athènes. "Le Premier ministre a informé le Président du conseil européen Donald Tusk que la Grèce demandera un sommet européen de l'UE en urgence dimanche si les discussions de l'Eurogroupe ne donnent pas un résultat positif", a indiqué cette source à l'AFP. Athènes a annoncé cette intention alors que les ministres des Finances de la zone euro étaient au même moment réunis à Bruxelles pour trouver un accord au forceps afin de réconcilier la position des Grecs et celle, notamment, des Allemands, sur l'avenir de l'aide de l'UE à la Grèce. Celle-ci s'est dotée le 25 janvier d'un gouvernement de gauche radicale souhaitant adopter des lois sociales contraires à l'esprit d'austérité du programme d'aide, et présenter ensuite, tout en étant financée entretemps, son propre programme de réformes, sans exclure de le faire en collaboration avec ses créanciers actuels. Jusqu'à présent, Berlin et quelques autres pays de l'UE estiment que la Grèce n'a pas à bénéficier d'une telle dérogation.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire