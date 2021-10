Elections départementales : Nicolas Rouly et le PS "raisonnablement confiants"

Peu importe les mauvais résultats électoraux récents du Parti Socialiste (exception faite de la législative partielle dans le Doubs) : Nicolas Rouly est confiant avant d'entamer la dernière ligne droite qui le sépare des élections départementales.

Alors que les électeurs s'apprêtent à choisir dans les 35 nouveaux cantons les 70 conseillers généraux qui les représenteront, le plus jeune président de Département et successeur de Didier Marie, sénateur, croit au renouvellement de la majorité socialiste : "Je suis raisonnablement confiant et extrêmement déterminé", assure-t-il. Et Nicolas Rouly de s'appuier sur "la qualité et l'engagement des équipes que je soutiens et sur la quelité de notre travail." Il insiste également sur le fait que les candidats socialistes "sont connus et reconnus sur le terrain".

Et comme il n'y a pas de politique sans piques à l'adresse de l'adversaire, Nicolas Rouly n'a pas pu s'empêcher d'opposer les candidats socialistes qui "maintiennent une forme de renouvellement" aux "têtes d'affiches" adverses qui "avaient déjà des responsabilités du temps de Charles Revet", président UMP du Conseil général de 1993 à 2004.

Retrouvez les chiffres de ces élections départementales en Seine-Maritime.

Pratique. Les élections se dérouleront les 22 et 29 mars. Retrouvez chaque semaine dans votre journal une demi-page dédiée à ces élections.