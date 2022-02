Hockey : le HCC n'a rien pu faire contre Amiens

' Le score est sévère mais on a jamais eu l'espoir de voir quelque chose se dessiner en notre faveur” , ne cache pas l'entraîneur Bertrand Pousse.



Cinq matchs capitaux

Mené au score après seulement une minute de jeu, Caen n'a pas vu le jour dans une rencontre à sens unique. “On s'est fait dominer dans tous les compartiments du jeu” , reconnaît Bertrand Pousse. “Ils nous ont asphyxiés. On ne peut pas rivaliser avec ces équipes-là quand elles jouent comme ça.” Les Drakkars n'ont pu que sauver l'honneur dans le troisième tiers-temps par Erwan Pain et Pierre Bennett, bien malheureux de ne pas avoir eu plus d'occasions avant. Mais les Picards ont alors accéléré, marquant cinq buts durant cette période. Toujours avant-dernier de Ligue Magnus, Caen perd du terrain sur ses adversaires directs et se retrouve à nouveau en mauvaise posture. Après un week-end de repos, les Drakkars devront être prêts à enchaîner en quinze jours, cinq matchs “déterminants”, aux yeux de leur coach.



