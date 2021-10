Mogadiscio (AFP). Mogadiscio: des dizaines de victimes dans une attaque contre un hôtel

Des dizaines de personnes ont été tuées ou blessées vendredi lors d'une attaque contre un hôtel de Mogadiscio, dans lequel se trouvent des parlementaires et des membres du gouvernement, ont indiqué à l'AFP des sources sécuritaires. "Il y a eu deux explosions, une fusillade et il y a des victimes", a déclaré à l'AFP Mohamed Kediye, un policier sur place. Selon ce policier, il semble qu'un véhicule piégé ait d'abord explosé, avant qu'un kamikaze ne déclenche sa ceinture d'explosifs et qu'une fusillade commence à l'intérieur de l'hôtel. Une source sécuritaire occidentale a fait état de dizaines de victimes, tuées ou blessées, et indiqué que des membres du gouvernement - dont le vice-Premier ministre - et des députés se trouvaient à l'intérieur de l'hôtel lors de l'attaque. "La situation est très grave", a déclaré cette source, sans pouvoir donner plus de détails ou confirmer si l'attaque était toujours en cours. Très peu d'éléments supplémentaires étaient disponibles dans l'immédiat. Une épaisse fumée noire s'échappait de l'hôtel, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux. Les insurgés islamistes shebab ont revendiqué l'attaque. "Nos +moujahidine+ sont à l'intérieur du Central Hotel et ont attaqué sans peur", a déclaré Abdulaziz Abu Musab, porte-parole militaire des shebab. "L'objectif est de tuer les responsables (somaliens) apostats". Les shebab ont essuyé depuis août 2011 une série ininterrompue de revers militaires et multiplient les actions de guérilla et les attentats, notamment à Mogadiscio. Au moins cinq Somaliens avaient été tués le 22 janvier dans la capitale somalienne, à la veille d'une visite du président turc Recep Tayyip Erdogan, lors d'un attentat-suicide contre l'hôtel SYL abritant des membres de la délégation turque, lui aussi situé près de la présidence somalienne.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire