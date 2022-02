La recette de Legallais-Bouchard

Aujourd'hui n°1 français dans son domaine, sa marque de fabrique tient en trois mots : diversité, efficacité et bonne humeur. Diversité avec un catalogue qui compte 32 000 références. Efficacité logistique : Legallais s'engage à livrer en 48 heures dans toute la France, grâce au transport sous-traité. Son stock occupe 16 000 m2 de locaux à Saint-André-sur-Orne. Et bonne humeur : les 600 salariés sont régulièrement mis à contribution pour des projets atypiques, dont le dernier, les voeux chantés et dansés par le personnel, ont beaucoup fait parler. “Nous sommes aujourd'hui en état de grâce, tant du point de vue de notre activité que du moral de l'entreprise” , se réjouit Philippe Cazenave-Péré, le PDG qui accueillait dernièrement élus et personnalités.



