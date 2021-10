Monaco (AFP). Ligue 1: Monaco, un derby face à Nice pour préparer l'Europe

Monaco (5e), qui se déplace à Nice (9e) vendredi en ouverture de la 26e journée de L1, devra bien négocier ce court déplacement, qui a tout du piège, avant de penser au voyage périlleux en Ligue des champions à Londres contre Arsenal mercredi. Premier écueil à éviter: les blessures. L'incroyable hécatombe subie par le Paris SG contre Caen juste avant la réception de Chelsea (5 blessés!) en 8e de finale de la compétition a forcément marqué les esprits. "J'espère que les joueurs n'ont pas peur de la blessure", ose cependant l'entraîneur Leonardo Jardim, qui poursuit: "Ils sont pros, comprennent le football et savent qu'une victoire aiderait l'état d'esprit général". "On ne pensera pas aux blessures", répond le milieu Geoffrey Kondogbia. "Ce qui s'est passé pour le PSG contre Caen est rare, ajoute-t-il. Quand on entre sur le terrain, c'est pour tout donner". Lui qui a apprécié le repos donné par l'annulation de Monaco-Montpellier samedi pour cause d'intempéries, parle en expert. Il revient à la compétition après onze semaines d'absence pour un claquage. "Onze semaines sans jouer, cela ne m'était jamais arrivé, explique l'international français. Dans ces moments, tu te rends compte que le foot est toute ta vie. Il n'y avait pas eu de signaux avant cette blessure. Ce jour-là, c'est tombé sur moi". "Cela fait peur de se blesser avant la Ligue des champions, reconnaît-il cependant. Mais j'ai vu que je pouvais revenir avant. On ne guérit pas comme ça d'une telle blessure, il faut faire très attention, bien s'échauffer, travailler avant et après l'entraînement". -Kondogbia "revanchard"- Le "match d'avant Arsenal", c'est donc le derby de la Côte d'Azur, contre un voisin niçois toujours avide de faire trébucher les "riches" de la Principauté. "J'espère que tout le monde est focalisé sur ce match, lance Jardim. C'est le plus important. Ce sera difficile d'aller gagner à Nice. Il nous faudra beaucoup de concentration, d'intensité et une bonne mentalité". Dans un contexte équivalent, préalable à un déplacement à Saint-Petersbourg (0-0), Monaco avait d'ailleurs plié à l'aller à Louis-II (0-1). "Il ne faut pas oublier ce match, lâche Jardim. Mais je crois que ce sera différent. "On sera revanchard par rapport à l'aller, assure Kondogbia. On ressent un sentiment assez fort avant ce derby. On reviendra avec plus de force si on réussit". Monaco trouvera face à lui une équipe qui "a pris conscience collectivement que l?on pouvait faire mieux" après être passée au travers en Coupe (à Valenciennes 0-2, ndlr), selon son entraîneur, Claude Puel. Depuis, Nice est invaincu, mais enchaîne les nuls sans but. "Ils ne nous font pas avancer, souffle Puel. Mais nous ne sommes pas les seuls fautifs. A Metz, il aurait déjà fallu voir le ballon et la cage (sous la neige, ndlr). Et devant Nantes et Lille, on nous a enlevé nos buts. Pourtant, on ne peut se contenter d'être invaincu depuis début 2015". Buteur à l'aller, le Brésilien Carlos Eduardo vient en effet de se voir refuser deux buts valables en deux matches. "J?espère que si je récidive, l?arbitre ne lèvera pas le drapeau", commente l'attaquant prêté par Porto et qui souhaiterait prolonger son bail sur la Côte d'Azur. A Nice, Monaco, qui "piaffe d'impatience après son match reporté" selon Puel, jouera donc un match essentiel. Pour se relancer après un nul (Lyon, 0-0) et une défaite (Guingamp, 0-1) et recoller au trio de tête, et pour aborder Arsenal dans les meilleures conditions.

