Sortir dans la Manche : mardi 24 février

L'équipe du festival Papillons de Nuit à dévoilé la semaine passée, 3 nouveaux artistes qui seront présents à St Laurent de Cuves les 22, 23 et 24 mai prochain. La programmation complète sera dévoilé mardi 3 mars au Normandy à St Lô, en attendant, réservez vos places içi.

Jeudi vous allez bouger et vous évader à travers une promenade hivernale au départ du Mont Saint Michel. C'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir la baie en toute quiétude. Vous avez rendez-vous au Parc hôtelier du Mont Saint Michel dans le Hall du supermarché. C'est gratuit pour les – de 6 ans et entre 4,5 pour les enfants et 7 euros par adulte.

Enfin ce vendredi c'est le concert du mois à la salle polyvalente de Saint-Martin-de-Bréhal avec Amari Famili. Leur musique vous fait voyager à bord d’une caravane ou s'entremêlent violons, accordéon, guitares et voix polyphoniques pour des rencontres entre swing manouche, mélodies roumaines ou hongroises et traditionnels tziganes.Comptez entre 5 et 14 euros l'entrée.