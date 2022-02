De grands noms font leur come-back au BBC d'Hérouville

Premier d'entre eux, c'est le groupe belge K's Choice qui sera présent sur la scène du BBC plusieurs années après leur dernière production. Également attendu, Peter Hook, ancien bassiste de Joy Division puis de New Order, viendra remettre le premier groupe à l'honneur. Autre mythe, mais de l'électro-jazz, Eric Truffaz associera sur scène la voix à découvrir de Sophie Hunger. Sanseverino sera aussi de la partie, sans compter de nombreuses autres découvertes ou tâtes d'affiche.



Janvier

Vendredi 14 : Anne-Flore (chanson) à 18h. Entrée libre

Vendredi 21 : The Shellys (pop) à 18h. Entrée libre

Vendredi 28 : Macadam Bumpers (métal) à 20h. Tarifs à préciser



Février

Mercredi 9 : UK Subs + Charge 69 + The Vibrators (soirée punk rock) à 20h. 11 à 18€

Vendredi 11 : K's Choice (chanson) à 20h. 20 à 27€

Samedi 19 : Arnaud Fleurent-Didier (chanson) à 20h. Gratuit pour adhérents. 13 à 18€



Mars

Mardi 8 : Danakil (reggae) à 20h. 18 à 25€

Vendredi 11 : Peter Hook (plays Joy Division) à 20h. 21 à 28€.

Mercredi 16 : Ingrid Luley (rock) à 18h. Entrée libre

Jeudi 17 : Eric Truffaz Quartet + Renza Bo (jazz) dans le cadre de Focus Jazz à 20h. 12 à 19€

Vendredi 18 : Mademoiselle K (chanson rock) à 20h. 15 à 22€

Jeudi 24 : Calva Rocks (soirée rock caennais) à 20h. 6 à 8€

Vendredi 25 : Mogwaï + RM Hubbert (rock) à 20h. 18 à 25€

Samedi 26 : Asa (soul) à 20h. 21 à 28€

Lundi 28 : Staff Benda Bilili (world) à 20h. 18 à 25€

Jeudi 31 : Luke (rock) à 20h. 14 à 21€



Avril

Vendredi 1er : Syd Matters (rock) à 20h. 11 à 18€

Mercredi 6 : Juliette (chanson) à 20h. Attention ! Date au théâtre d'Hérouville. 33 à 38€

Vendredi 8 : Puggy (pop rock) à 20h. 16 à 23€

Jeudi 14 : Ayo (world) à 20h. Attention ! Concert dans la salle de la Fonderie. 24 à 26€

Samedi 16 : Sanseverino (chanson) à 20h. Attention ! Date au théâtre d'Hérouville. 26 à 33€

Jeudi 21 : The Original Wailers (reggae) à 20h. 17 à 24€

Vendredi 22 : Fujiya & Miyagi (electro pop) à 20h. 9 à 16€



Pratique : Salle de musiques actuelles le Big Band Café, avenue du Haut Crépon à Hérouville Saint-Clair. Tél. 02 31 47 96 13 et www.bigbandcafe.com



Légende photo : Après huit longues années sans album, le groupe belge K's Choice est de retour. Au BBC le 11 février.





