Intoxication au monoxyde de carbone à Falaise

La chaudière à granulés du domicile familliale, rue des fouasses à Falaise, serait en cause. La jeune fille a donc été transportée à l'hôpital le plus proche, à Falaise, en urgence absolue, alors que le père (47 ans), la mère (37 ans), et leurs deux autres enfants de 6 et 9 ans ont été plus légèrement intoxiqués. Ils ont tout de même été placés en observation.

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore et incolore, particulièrement dangereux.