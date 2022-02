Caligula/Supernova à la Comédie de Caen

C'est l'histoire d'un amour fou et impossible entre Caligula et sa soeur Drusilla, dont le pouvoir n'est pas la priorité. Caligula ne se sent pas prêt à régner sur l'empire qu'il doit diriger, et se refuse à devenir le tyran que sa soeur l'incite à être.



Le spectacle, présenté par la Comédie de Caen au théâtre des Cordes du lundi 17 au mercredi 26 janvier, est la dernière création du théâtre des Furies, mise en scène par David Fauvel et basée sur le texte d'Alain Cofino Gomez. Elle suit d'ailleurs les préoccupations du théâtre des Furies en effectuant un travail sur “l'espace mental des personnages pour tenter de comprendre et d'ouvrir quelques tiroirs de nos inconscients.” Le besoin, aussi, de “décrire un monde absurde qui met l'homme dans des situations qui le dépassent.” Une performance contemporaine autour des thèmes phares de David Fauvel : la violence, l'amour, l'érotisme et la mort.



Pratique : Du lundi 17 au mercredi 26 janvier (lundi, mardi et vendredi à 20h30, mercredi et jeudi à 19h30) au théâtre des Cordes. Tél. 02 31 46 27 29



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire