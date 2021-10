Washington (AFP). L'Occident en guerre contre l'Islam ? Un horrible mensonge selon Obama

Le président des Etats-Unis Barack Obama a vivement dénoncé jeudi l'idée, mise en avant par diverses organisations terroristes, selon laquelle l'Occident serait en guerre contre l'Islam, qui est un "horrible mensonge". "Les communautés musulmanes, y compris les intellectuels et les responsables religieux, ont le responsabilité de lutter non seulement contre les interprétations erronées de l'Islam mais aussi contre les mensonges selon lesquelles nous serions engagés dans un choc des civilisations", a déclaré M. Obama au dernier jour d'un sommet consacré notamment à la lutte contre les groupes jihadistes. "L'idée selon laquelle l'Occident est en guerre avec l'Islam est un horrible mensonge. Quelle que soit notre religion, nous avons tous la responsabilité de la rejeter", a poursuivi le président américain devant les représentants d'une soixantaine de pays réunis en sommet à Washington. "Cette notion est le socle sur lequel les terroristes construisent leur idéologie et sur lequel ils essayent de justifier la violence", a-t-il ajouté. Rappelant qu'il avait lancé un appel en septembre 2014, lors de l'assemblée général des Nations unies à New York, à éradiquer l'extrémisme violent, le président américain a appelé tous les pays à avancer "des propositions concrètes" en ce sens lors de la prochaine session, à l'automne. "Les Etats-Unis feront plus pour lutter contre les idéologies haineuses. Aujourd'hui, j'appelle vos pays à nous rejoindre" dans ce combat, a-t-il ajouté.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire