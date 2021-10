Quand la police seinomarine redonne les vélos abandonnés à la Croix-Rouge

Le 19 février, la Croix Rouge Française, représentée par Malika Cherrière, directrice de l'hôpital-HAD de Bois-Guillaume, et Pascal Hoste, président de la délégation départementale, a signé une convention de partenariat avec la DDSP.

Cette dernière récupère une cinquantaine de vélos par an sur la voie publique, abandonnés, ou volés pour la plupart, et dont il n'est pas possible d'identifier le propriétaire, malgré le numéro de série d'origine que comporte la plupart d'entre eux. "D'ordinaire, passé un délai de 45 jours, ces vélos étaient transférés au Service des Domaines, ou détruits", rappelle Philippe Trenec, directeur départemental de la sécurité publique. Dorénavant, et c'est l'idée de cette "convention humaine et intelligente", explique Malika Cherrière, "il s'agit de faire coïncider le besoin de vélos des personnes en grande difficulté avec cette disponibilité de cycles, éventuellement remis en état, récupérés par la DDSP."

Ces dons directs d'un moyen de transport permettront l'amélioration de la vie personnelle, sociale et professionnelle des bénéficiares, valorisant ainsi leur insertion.