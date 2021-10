Kiev (AFP). Au moins 90 soldats ukrainiens faits prisonniers et 82 portés disparus à Debaltseve

Au moins 90 soldats ont été faits prisonniers et 82 portés disparus à Debaltseve après le retrait des troupes ukrainiennes de cette ville stratégique de l'Est de l'Ukraine, a annoncé jeudi le service de presse de l'armée ukrainienne. "Plus de 90 membres des forces armées ukrainiennes ont été capturés. L'état-major recherche toujours 82 soldats dont le sort est inconnu", explique l'armée ukrainienne qui souligne avoir mobilisé "certaines forces" pour localiser les disparus. Afin de les retrouver, l'armée a sollicité l'aide de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), précise-t-elle. L'armée a confirmé la mort de 13 soldats, un chiffre déjà donné à l'AFP mercredi par le directeur de la morgue d'Artemivsk, une ville située à une trentaine de kilomètres de Debaltseve. A la suite des combats, 157 soldats ont également été blessés, selon l'armée. Jeudi matin, le haut responsable de la république séparatiste de Donetsk, Denis Pouchiline, a affirmé que près de 3.000 soldats ukrainiens avaient été tués à Debaltseve, selon l'agence de presse russe RIA Novosti. "Dans cette guerre de l'information, l'ennemi surestime largement le nombre de morts et de prisonniers", a ironisé l'armée ukrainienne. Alors que Kiev assure que 80% de ses troupes se sont retirées de ce noeud ferroviaire stratégique de l'Est, des tirs de lance-roquettes multiples Grad des rebelles étaient toujours entendus jeudi autour de Debaltseve, aux mains des séparatistes depuis mercredi.

