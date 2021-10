Paris (AFP). Paris: une directrice d'école poignardée par un parent d'élève

Une directrice d'école maternelle a été blessée jeudi à la mi-journée, poignardée par un parent d'élève dans le 14e arrondissement de Paris (sud de la capitale), a appris l'AFP de sources concordantes. L'enseignante, qui a reçu trois coups de couteau sans qu'aucun élève n'ait assisté à la scène en cette période de vacances, a été prise en charge et son agresseur présumé a été interpellé quelques minutes après, à quelques rues de l'école, selon une source policière. Les faits se sont déroulés aux abords de l'école Alain-Fournier, rue de la Briqueterie, où se trouve également le domicile de la directrice. L'auteur présumé des faits était "très défavorablement connu des services de police" et a effectué quatre ans de prison, notamment pour des faits de violence avec arme, selon la source policière. On ignore pour l'instant si l'agression a un motif crapuleux ou si la directrice était visée en raison d'un conflit lié à l'enfant de l'agresseur, scolarisé dans cet établissement situé dans un quartier populaire. Durant les vacances, l'école accueille des enfants en centre de loisirs, qui n'auraient pas assisté à la scène, selon une source proche du dossier. Joint par l'AFP, le rectorat de Paris a dit qu'une équipe s'était rendue sur place, ainsi qu'une délégation de la ville.

