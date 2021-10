600 millions d'investissement entre 2014 et 2020 pour la Métropole

Avec la Région

Le contrat signé avec la Région Haute-Normandie dirigée par Nicolas Mayer-Rossignol porte sur 579 millions d'euros d'investissement dont 135 pour la Région. Parmi les projets ainsi soutenus, nous pouvons trouver l'aménagement des zones d'aménagement commercial du Halage et de la SAblonnière sur le site Seine-Sud (à cheval sur Oissel, Saint-Etienne-du-Rouvray et Sotteville-lès-Rouen), la création d'une nouvelle pépinière d'entreprises du numérique baptisée Innopolis II, l'étude et les travaux de reconversion sur l'aéroport de Boos, l'Arc Nord-Sud ou encore l'aménagement du parc naturel urbain des Bruyères.

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, "ce nouveau contrat est un levier fort pour le développement de la Métropole. Des projets structurants vont ainsi être réalisés et bénéficier, non seulement aux habitants de la Métropole, mais plus largement à un grand nombre de Normands."

Avec le Département

La Métropole signe un contrat de partenariat avec le Département portant sur 24 millions d'euros de 2014-2020. Le tourisme fluvial, la scénographie de l'Historial Jeanne d'Arc ou encore la réalisation d'u parcours à réalité augmentée dans la tour Jeanne d'Arc.

Le président du Département Nicolas Rouly soutient de projets qui "concernent un tiers des Seinomarins et sont utiles à tous les autres."

Frédéric Sanchez a salué ces partenariats : "Véritable levier de développement, les coopérations traduisent le fait que les projets portés par la Métropole, au-delà de son territoire propre, bénéficient plus largement au territoire départemental et régional."