Paris (AFP). C1: Le Real en position de force, Porto en ballottage favorable

Les 8e de finale aller de la Ligue des champions disputés mercredi ont vu le Real Madrid s'ouvrir les portes de la qualification en s'imposant 2-0 sur la pelouse de Schalke 04, et le FC Porto, auteur du nul 1-1 à Bâle se placer en ballottage favorable. Le Real a effectué un grand pas vers les quarts de finale en s'imposant 2-0 à Gelsenkirchen, avant de recevoir Schalke le 10 mars à Santiago Bernabeu au match retour. S'ils n'ont pas été aussi irresistibles que l'an passé (victoire 6-1 à l'aller au même stade de la compétition), les Madrilènes ont pu compter sur le talent de Cristiano Ronaldo et de Marcelo, les buteurs du soir, pour à nouveau ruiner les espoirs de Schalke. En ouvrant la marque de la tête (26e), le Ballon d'Or portugais a inscrit son 76e but dans une compétition européenne (73 en C1 à deux unités du record de Messi) et revient à un tout petit but du record toujours détenu par Raul toutes compétitions européennes de clubs confondues. Dans l'autre 8e du soir, Bale a concédé le match nul au FC Porto sur sa pelouse en se faisant rejoindre dans les dernières minutes de jeu sur un penalty inscrit par Danilo (79) après une main malheureuse d'un défenseur suisse dans sa surface. Tout reste ouvert pour la qualification, mais Porto qui n'a plus accédé aux quarts depuis 2009, part en ballottage favorable en recevant dans son stade du Dragon le match retour le 10 mars. Les quatre derniers 8e de finale auront lieu mardi 24 et mercredi 25 de la semaine prochaine. 8e de finale aller: Mardi Paris SG (FRA) - Chelsea (ENG) 1 - 1 Buts: Paris SG: Cavani (54) Chelsea: Ivanovic (36) Shakhtar Donetsk (UKR) - Bayern Munich (GER) 0 - 0 Mercredi Schalke (GER) - Real Madrid (ESP) 0 - 2 Buts:

