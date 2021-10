Canton de Ouistreham : le Parti Socialiste va devoir se battre

Le plus vaste canton de l’agglomération englobe pas moins de onze communes. Surtout, il compte quatre communes de plus qu’auparavant : Cambes, Hermanville, Lion-sur-Mer et Mathieu.

A 82 ans et après 32 années de service à la tête de ce canton, l’ancien maire socialiste de Ouistreham, André Ledran, ne se représentera pas. Pour mener campagne, il comptera sur le maire de Blainville-sur-Orne, Daniel Françoise et Clémentine Le Marrec, avec un suppléant de luxe : Raphaël Chauvois, vice-président du Conseil régional, chargé de l’économie. A l’occasion des élections cantonales de 2008, les Socialistes avaient survolé les débats (61% contre 39% pour la liste “Divers droite”), surfant notamment sur le personnage Ledran qui a perdu les dernières municipales de 2014 au profit de l’UMP et de Romain Bail.

Pour ces départementales, la droite sera représentée par le duo Michel Fricout et Claire Trouvé. Corinne Main et Olivier Pierre oeuvreront pour le Front National (4% en 2008). Le Parti communiste français sera représenté par Mahama Compaoré et Armelle Ernault.



En bref : le canton de Ouistreham englobe Bénouville, Biéville-Beuville, Blainville-sur-Orne, Cambes-en-Plaine, Colleville-Montgomery, Hermanville-sur-Mer, Lion-sur-Mer, Mathieu, Ouistreham, Périers-sur-leDan et Saint-Aubind’Arquenay, regroupant 31 959 habitants sur 72,93 km2.

Les candidats : > Front national : Corinne Main et Olivier Pierre. Remplaçants : Delphine Graftieaux et Alain Rousselet.

> Parti communiste français : Mahama Compaoré et Armelle Ernault. Remplaçants : Michal Rutkowski et Pascale Trochard.

> Parti socialiste : Daniel Françoise et Clémentine Le Marrec. Remplaçants : Raphaël Chauvois et Emmanuelle Jardin-Payet.

> UMP : Michel Fricout et Claire Trouvé. Remplaçants : Eric Thomas et Elen Legendre.