Canton d'Hérouville : Rodolphe Thomas veut contrer les socialistes

Le canton de Caen-5 portait très mal son nom car il était à 100% tracé sur le territoire de la commune d’Hérouville-Saint-Clair. Voilà qui est désormais réparé avec la récente réforme territoriale qui inclut au canton d’Hérouville, la commune voisine de Colombelles (canton de Cabourg).

Sur ce néo-territoire électoral qui vote traditionnellement à Gauche (72,28% pour François Hollande à Hérouville en 2012, 72,65% à Colombelles), il est un cador de la Droite (MoDem)qui ne passe jamais inaperçu pendant une campagne : Rodolphe Thomas. Lors des municipales de 2014, l’actuel conseiller général sur Caen 6 avait remporté 63,82% des suffrages dès le premier tour, contre 20,13% à Thierry Legouix, par ailleurs conseiller municipal sur Caen 5 depuis 2011.

Pour le MoDem Rodolphe Thomas s’associera à Sylviane Lepoittevin, candidate en 2011 sur Caen 5, pendant que le PS comptera sur le binôme Thierry Legouix - Gabrielle Gilbert.

Une nouveauté : Nicolas Kirkitadze et Christelle Suzanne représenteront le Front National. A gauche, Georges Marchand et Marie-Christine Ziani-Thibault pour les communistes et Jocelyne Ambroise et Pascal Rogue pour Divers Gauche, devraient prendre quelques voix.



En bref : le canton d’Hérouville abrite les communes d’Hérouville Saint-Clair et de Colombelles, regroupant 27 175 habitants sur une superficie de 17,78 km2.

Les candidats :

- Communistes : Georges Marchand et Marie-Christine Ziani-Thibault - Suppléants : Didier Bergar et Maud Lepage

- Divers Gauche : Jocelyne Ambroise et Pascal Rogue - Suppléants : Hélène Fréreux-Chatelier et Joël Le Tensorer

- FN : Nicolas Kirkitadze et Christelle Suzanne - Suppléants : Stéphane Marguerite et Louison Dourdou

- MoDem : Sylviane Lepoittevin et Rodolphe Thomas - Suppléants : Coralie Belamy et Erwann Bernet

- PS : Gabrielle Gilbert et Thierry Legouix - Suppléants : Louisa Levesque et Colin Sueur