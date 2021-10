Sortie cinéma : American sniper

Envoyé en Irak, il devient le plus habile des snipers, celui qui est chargé de protéger ses camarades en opération. À tel point qu'il est surnommé "The Legend", car il est crédité de plus de 250 ennemis tués. Mais, chaque fois qu'il rentre chez lui, où il retrouve sa femme bien-aimée et ses enfants, la vie est très dure, car il transporte avec lui les traumatismes provoqués par les combats.



En adaptant le livre de Chris Kyle, décédé peu de temps après l'avoir écrit, Clint Eastwood a voulu rendre hommage à ce héros de l'Amérique et non, comme on l'en a accusé, faire un film à la gloire de l'intervention des USA en Irak (contre laquelle il s'était d'ailleurs opposé).

Surtout, il a voulu montrer toute l'humanité d'un homme dont la mission est de tuer pour protéger ses camarades. Et ce sont les images d'un bonheur paisible, mais perturbé par les souvenirs qui hantent le héros, qui tissent le portrait tout en nuances d'un homme qui ne tue pas par plaisir, mais par devoir. L'interprétation habitée de Bradley Cooper, méconnaissable avec ses 20 kilos de muscles en plus, confère toute son humanité à cette œuvre bouleversante et magistrale.

Mais les violences de la guerre sont bien présentes, et, quand un enfant est concerné, elles deviennent alors insoutenables.

Drame américain. De Clint Eastwood, d'après le livre de Chris Kyle, Scott McEwen et Jim DeFelice (2 h 12).