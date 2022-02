Amy Winehouse est de retour sur scène

Amy Winehouse n'était pas remonté sur scène depuis 2009, à l'époque la chanteuse n'était pas très en forme puisqu'elle en était arrivé à se droguer sur scène durant ses shows. A l'époque sa maison de disque avec mis sa chanteuse en retrait et avait annulé la fin de sa tournée.

Depuis quelques jours, l'artiste se produit au Brésil dans le cadre d'une mini-tournée afin de présenter quelques nouveaux titres à un public apparemment plus que conquis. Cet album risque de rester dans la même veine que Back to Black, c'est d'ailleurs ce qu'elle avait déclaré au journal gratuit Métro: "Cela sera à peu près la même chose que mon deuxième album : il y aura beaucoup de trucs du genre jukebox, et les chansons seront jukebox en fait".