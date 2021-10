Découvrez la programmation du tremplin du Festival des Mauvaises Graines

Le tremplin musical qui avait consacré l'an dernier la victoire du groupe The Jam Factory se déroulera le 21 février à la MJC du Silo à Verneuil-Sur-Avre, à partir de 20h30. Au programme, on pourra retrouver audioFILM, The National Wood Band, The Rockin' Pandas et MINE. Ces groupes auront une demi-heure pour faire leur preuve et convaincre le jury composé de professionnels de la musique et de musiciens du territoire. Le gagnant de la soirée aura a chance et l'honneur d'ouvrir la 7ème édition du festival les Mauvaises Graines, les 4 et 5 septembre 2015.



audioFILM

Tout droit venu de Caen, le duo AudioFILM formé en 2013 par Jacqueline et Emmanuel nous dévoile une électropop épique et ensoleillée, souffle de rêve et d'envoûtement.



The National Wood Band

Crée en 2012 à Evreux, cette formation musicale propose une pop-folk puisant dans l'univers de Ben Harper, John Buttler Trio, et du folk américain. Le quatuor a dévoilé son premier EP en novembre 2014.



The Rockin' Pandas

Bercés par le rock, trois frères décident en 2013 de s'associer à un ami et de monter the Rockin' Pandas. Le groupe basé à Verneuil-Sur-Avre flirte avec le hardrock, le blues et le rock ‘n roll, puisant aussi bien leurs influences dans la musique des Foo Fighters que celle d'AC/DC,The Offspring ou encore Deep Purple. Ils ont notamment fait la première partie de Skip The Use.



MINE

Originaire de Rouen, ce groupe propose du Métal Rock fusion, à coups de rythmiques épaisses et groovies. Ils viennent de dévoiler leur premier EP éponyme.



Rendez-vous samedi 21 février à partir de 20h30 à la MJC le Silo à Verneuil-Sur-Avre. Tarifs : 8€ ; 5€ pour les adhérents et les moins de 18 ans.