Rouen : le futur visage de Saint-Sever

Comme le disait le maire Yvon Robert lors de ses vœux 2015, Rouen est une ville "en perpétuelle mutation". Et si la rive droite détient le centre culturel, la rive gauche n'est pas en reste, et tente par tous les moyens de combler ce manque historique. Le quartier Saint-Sever comptabilise près de la moitié des habitants de la rive avec 15 649 habitants. "C'est le quartier le plus en évolution", affirme Ludovic Delesque, adjoint de quartier à la rive gauche.

Il est vrai que depuis quelques années, la volonté des élus de promouvoir le quartier se ressent. Un projet amorcé en 1999 par l'arrivée du métro, desservant le centre commercial. "Cela a permis d'atténuer le clivage entre les deux rives, raconte Ludovic Delesque. Tous les grands équipements se font désormais rive gauche même si évidemment, ce ne sera jamais un centre historique".

Le centre commercial

Centre historique ou pas, le quartier peut attirer. Le centre commercial Saint-Sever en est la preuve. "10 millions de visiteurs y sont accueillis chaque année, précise Élisabeth Lapeyre, directrice du centre. 70 % de nos clients viennent en transport en commun ou à pied". Dans les années à venir, le centre devrait connaître quelques aménagements. "Nous avons le projet de créer une véritable entrée". Un projet intimement lié avec le déménagement de France 3 prévu en 2017. Question nouveauté, plusieurs nouvelles enseignes sont arrivées ces dernières semaines et la directrice du centre commercial d'ajouter: "Une boutique de 1 000m2 d'activités et de loisirs devrait voir le jour fin mai et nous continuerons à travailler sur la commercialisation des surfaces restantes".

La place des Emmurées

Après deux ans de travaux, la nouvelle place des Emmurées a vu le jour mi-septembre, accueillant le marché et la brocante. "Les habitants et les commerçants avaient été consultés. Il y a seulement un petit mécontentement concernant les pavés", indique Ludovic Delesque. Robert Wilk, gérant du bar la Rotonde est également partagé concernant la place : "Une belle halle pour le coup d'œil mais pas pour la fonctionnalité". Reste désormais à la ville à terminer le sol de la rue Saint-Sever. "Nous mettons en place un atelier urbain de proximité cette année, les travaux devraient avoir lieu probablement en même temps que l'extension du centre commercial afin d'avoir une cohérence", précise l'adjoint de quartier.

L'axe Nord Sud

La ligne T4, devant relier le Boulingrin au Zénith de Rouen, devrait passer par l'avenue de Caen. "Un gros projet qui permettra au quartier d'être encore mieux desservi". Si le quartier a connu d'importantes mutations ces dernières années, nul doute qu'entre l'extension du centre commercial, la création de l'axe Nord Sud, l'arrivée du complexe des Murs-Saint-Yon ou encore la future gare rive gauche, Saint-Sever et ses environs pourraient devenir un jour le quartier le plus prisé de Rouen.