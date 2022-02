SORTIR EN REGION: mercredi 12 janvier

Aujourd'hui c'est le début des soldes d'hiver en Basse-Normandie.

Depuis 8h ce matin retrouvez chez vos commerçants entre 30 et 80% de remise pour cette première semaine.

De nombreux événements sont organisés autour des soldes comme à Coutances , Cindy Fabre ancienne Miss France sera présente dimanche pour un grand défilé et une séance de dédicace, place de Gaulle près de la Manche Libre Coutances.

De nombreux commerces seront ouverts ce dimanche en Basse-Normandie.

Au CinéMoviKing de St Lô, cette une semaine dédiée à la réalisatrice Sofia Coppola qui débute ce mercredi avec son dernier film « Somewhere », mais aussi « Lost In Translation » et « Marie Antoinette » à redécouvrir, première projection ce soir à 19h, toutes les infos sur cinemoviking.fr

Concert reggae, ragga et ska ce soir à l'Oxygène B près du Campus caennais



Dans le cadre du mois de la montagne, à Caen, ciné-débat à la MJC Guérinière avec le film « Hors les murs ».

Projection suivie d’un débat « L’activité physique de pleine nature est-elle un outil d’insertion ? », à la MJC de la Guérinière à 18h30

A Cherbourg venez découvrir une très belle exposition de photos de la photographe Helen Levit, durant des décennies, elle a photographié New-York en noir et blanc durant les années 30 et 40 puis en couleur entre les années 60 et les années 90, à découvrir aussi des photos peu connus de Mexico. Au point du jour, Avenue de Paris, du mercredi au vendredi après midi et le week-end de 11h à 19h.

Enfin n'oubliez pas du 18 au 30 janvier, le cirque Plume s'installe à Caen pour présenter son nouveau spectacle « L'atelier du peintre », vos places à gagner sur Tendance Ouest (à 10h45 dans le Carré d'As) et sur tendanceouest.com