TV News: Malika Ménard bientôt animatrice télé

Malika Ménard, Miss Normandie 2009 et Miss France 2010 va devenir animatrice télé. Ce sera sur France 3 Île de France, tous les dimanches dans l'émission Paris tout compris. Le but de cette émission est de faire visiter Paris à un people avec un budget restreint et qui devra dénicher les bons plans de la capitale en compagnie de Malika Ménard.

Emission exceptionnelle du Grand Journal ce soir sur Canal+ puisque Michel Denisot est pari en Côté d'Ivoire interviewer un des 2 présidents du pays, Laurent Gbagbo. Cette interview, la première accordée à une chaîne de télévision française sera diffusée dans une émission spéciale du Grand Journal ce soir à partir de 19H05 consacrée à la côte d'Ivoire.

Enfin, Bibiane Godfroid a déclaré à la lettre professionnelle Media+ que l'émission X-Factor diffusée sur M6 au printemps ne ressemblerait pas au X-Factor diffusé sur M6 en 2009. Forcément il y aura plus de moyen, le jury sera différent mais la mécanique en elle-même du jeu sera elle aussi un peu différente. Par exemple, les auditions seront réalisées en public. A voir donc au printemps sur M6.

La sélection TV de l'Expresso pour ce soir: la série Greys anatomy sur TF1 3 épisodes à partir de 20H45.