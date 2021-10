Hockey : les U22 de Caen vice-champions de France de D2

Pourtant à domicile, devant un public fourni, ils ne sont pas parvenus à accrocher la première place qu'ils ambitionnaient dans ce carré final. Et qui leur aurait ouvert la route vers l'Élite. "On est déçus parce qu'on visait le titre, ne cache pas l'entraîneur caennais Virgile Mariette. Malheureusement, on est tombé sur meilleur que nous." Sur les trois matchs qu'ils ont disputés, les Drakkars en ont remporté deux.

Leur défaite contre Briançon, dimanche 15 février (5-1), s'est révélée fatale compte tenu du parcours sans faute réalisé par les Diables Rouges par ailleurs. "L'absence d'adversité en saison régulière s'est fait ressentir contre une équipe dotée de très fortes individualités." Si la saison est terminée pour les U 22, les plus jeunes ont encore de belles échéances programmées en play-off.