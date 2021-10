Musique à Caen : Découvrez le nouvel album de Gomina

Après avoir sorti « Into The Sunny Gray », un premier album autoproduit, le quatuor caennais Gomina formé en 2011, dévoilera le 16 février son nouvel album « Prints » qui sortira chez WeWant2Wecord et Bordeaux Rock. On avait notamment pu découvrir un premier extrait de cet album avec le morceau « Stupid » !

Ce quatuor caennais formé en 2011 nous offre dans ce nouvel album une excursion musicale sur fond de "pop décomplexée et baroque".