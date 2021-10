Attentats : des députés normands à Copenhague

Deux députés bas-normands assisteront ce lundi 16 janvier, aux côtés des parlementaires danois, à l'hommage rendu aux victimes des attentats de Copenhague, survenus ce week-end.

Joaquim Pueyo, député-maire d'Alençon et Geneviève Gosselin-Fleury, députée de la circonscription de Cherbourg, sont membres de la commission parlementaire sur la surveillance des filières et individus djihadistes.

Rencontre avec l'Ambassadeur

Ce déplacement au Danemark était programmé avant les derniers événements. Les députés vont ainsi dialoguer avec les différentes autorités danoises en charge de la lutte contre la radicalisation et le djihadisme. Geneviève Gosselin et Joaquim Pueyo ont ainsi rencontré la responsable du service intégration et prévention de la radicalisation de la mairie de Copenhague, ainsi que les responsables des services du renseignement. lls vont aussi visiter un centre spécialisé dans la déradicalisation.

Enfin, une rencontre avec l'Ambassadeur de France au Danemark, ancien président de l'agglomération de Rouen, est au programme. Francois Zimeray a assisté au débat sur l'islamisme et la liberté d'expression qui était donné au centre culturel de Copenhague, première cible des attentats samedi dernier.