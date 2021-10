Copenhague (AFP). Attaques de Copenhague: l'Europe en état d'alerte face à la menace de l'islamo-fascisme

Les attaques du week-end à Copenhague qui ont fait deux morts, et ont visé comme à Paris la communauté juive et un lieu symbolique de la liberté d'expression, ont suscité une nouvelle onde de choc en Europe confrontée aux défis du terrorisme islamiste et de la protection des Juifs du continent. La police a annoncé lundi que deux hommes soupçonnés d'avoir aidé l'auteur présumé des attentats avaient été arrêtés et placés en détention. Ils ont été inculpés lundi matin de complicité par un juge, qui les suspecte d'avoir aidé le tueur à faire disparaître une arme et à se procurer une cachette. Leur identité n'a pas été divulguée, mais ils seraient tous deux d'origine étrangère selon le quotidien Ekstra Bladet. Le principal suspect, abattu dimanche par les forces de l'ordre et identifié par les médias comme Omar el-Hussein, serait pour sa part né au Danemark. Intervenant un peu plus d'un mois après les attentats de Paris qui avaient fait 17 morts, les événements de Copenhague ont eu un écho particulier en France, où le journal Le Figaro titrait lundi à la une: "l'Europe face à la contagion islamiste". Le Premier ministre français, Manuel Valls, a utilisé pour la première fois le terme d'"islamo-fascisme" pour qualifier la menace pesant sur l'Europe. "Pour combattre cet islamo-fascisme, puisque c'est ainsi qu'il faut le nommer, l'unité doit être notre force. Il ne faut céder ni à la peur, ni à la division", a déclaré M. Valls à la radio RTL. - L'appel de Netanyahu aux Juifs d'Europe - Ajoutant à l'émotion, plusieurs centaines de tombes du cimetière juif de Sarre-Union, dans l'est de la France, ont été profanées, suscitant une vive condamnation du président François Hollande et son Premier ministre, M. Valls parlant d'un acte "ignoble". La capacité des démocraties européennes à protéger les Juifs pris pour cible a été publiquement questionnée par le Premier ministre israélien Benjamin Natanyahu. Il a appelé les Juifs d'Europe à émigrer en masse vers Israël, qui les "attend à bras ouverts". Le président français François Hollande a vivement répliqué, déplorant "des paroles prononcées en Israël qui laisseraient penser que les Juifs n'auraient plus leur place en Europe et en France en particulier". Mais M. Hollande a aussi appelé les Français au "sursaut" face à la multiplication d'actes antisémites. Le suspect danois, âgé de 22 ans, a été abattu dimanche vers 04h00 GMT par des policiers sur lesquels il avait ouvert le feu dans le quartier populaire de Nørrebro. La première attaque, au fusil-mitrailleur, a eu lieu samedi vers 15h00 GMT dans un centre culturel où avait lieu un débat sur l'islamisme et la liberté d'expression. Y assistait le caricaturiste suédois Lars Vilks qui faisait l'objet de menaces et agressions depuis la publication en 2007 d'un de ses dessins représentant le prophète Mahomet avec un corps de chien. Le réalisateur Finn Nørgaard, 55 ans, qui se trouvait dans l'assistance, est mort atteint au thorax par une des dizaines de balles que l'assaillant a eu le temps de tirer, avant de fuir en voiture. Trois policiers ont été blessés en s'interposant. La seconde attaque a eu lieu à l'extérieur de la grande synagogue après minuit (23h00 GMT). Dan Uzan, un juif de 37 ans, qui montait la garde pour protéger les dizaines d'invités d'une bar mitzvah, a été tué. Deux policiers ont également été blessés. - Sorti récemment de prison - Le tireur présumé était déjà connu de la police pour des faits de délinquance et, selon la presse, était sorti de prison il y a deux semaines où il purgeait une peine pour avoir agressé il y a un an un homme de 19 ans dans la gare de Copenhague, sans raison claire. Les services de renseignements ont indiqué travailler "sur l'hypothèse selon laquelle la personne en question a pu être inspirée par les événements qui se sont déroulés à Charlie Hebdo à Paris". L'attaque par deux jihadistes français contre l'hebdomadaire satirique, le 7 janvier à Paris, avait fait 12 morts. Deux jours plus tard, un homme lié aux deux jihadistes avait pris en otage plusieurs personnes dans une supérette cacher à Paris, tuant quatre personnes de confession juive. Le même homme avait également tué une femme policier dans la banlieue de Paris. Le gouvernement espagnol a noté lundi dans un communiqué "la ressemblance macabre entre les attentats terroristes de Copenhague et ceux perpétrés à Paris". Il a promis "une réponse identique pour les deux crimes: une Europe plus unie et plus résolue dans la lutte contre le terrorisme et la défense () de toutes les valeurs partagées qui font partie de notre identité européenne". Le Premier ministre britannique, David Cameron, avait dénoncé la veille un "attentat effroyable" contre "la liberté d'expression et la liberté de culte" et la chancelière allemande Angela Merkel "le mépris de la dignité humaine" que trahissent ces attaques.

