Sortir dans la Manche : mardi 17 février

A l'occasion de la présence de la Manche au Salon International de l'Agriculture, le conseil général de la Manche et Manche Tourisme vous permettent de participer au concours photo sur Instagram. Postez vos meilleurs selfies pris dans la Manche avec #SIAManche2015 et @Manchetourisme sur Instagram.

Les 2 photos gagnantes remporteront une Manche Box de 159 € ou un séjour à Jersey pour 2 personnes qui comprend 1 traversée de la Manche à Jersey via Manche Îles Express et 1 nuit sur place en hôtel.

Profitez encore du Carnaval de Granville, rendez-vous à partir de 13h30 pour la Cavalcade satirique et humoristique au départ du Calvaire, puis à 16h30 pour le Jugement et l'exécution de Sa Majesté « Ô'Tocard 1er » dans le bassin à flot. A 18h00 c'est la grande Bataille de confettis Cours Jonville et dès 20h00 le début des Intrigues dans toute la ville

Enfin ce mardi 17 février marque la fin des sept jours gras, l'occasion de vous préparer un bon dessert ou un bon goûter, pourquoi pas les pancakes au lieu des crêpes ? Voici une recette simple à reproduire à la maison http://bit.ly/1FRzWef